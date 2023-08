Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Ieri sera, intorno alle 22.50, due pattuglie della Squadra Volante si sono portate presso l’istituto scolastico Carlo Sigonio, in via del Lancillotto, in quanto era stata segnalata la presenza di un uomo con passamontagna e guanti neri, il quale dopo aver scavalcato la recinzione del plesso, si stava aggirando con fare guardingo all’interno dell’area cortiliva della scuola.Al fine di bloccare ogni possibile via di fuga, una Volante è giunta sul posto da via del Lancillotto, l’altra da via Nonantolana, dove all’intersezione con via Due Canali, ha intercettato il 53enne, sempre con il viso travisato ed i guanti indossati, che scavalcava la recinzione guadagnando l’uscita. Gli operatori lo hanno subito fermato ed identificato. All’interno del suo marsupio è stato rinvenuto un cacciavite da taglio lungo 25,5 centimetri, con manico in gomma.Il cappello di lana blu con due fori artigianali all’altezza degli occhi, utilizzato da passamontagna, i guanti e il cacciavite sono stati sottoposti a sequestro.