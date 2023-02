Tentano di rubare in un bar: arrestata coppia di italiani

Rinvenuti un’asta di metallo e un guanto da lavoro destro, corrispondente al modello del guanto sinistro, trovato addosso all'uomo

La polizia di Modena ha arrestato un uomo e una donna italiani, rispettivamente di 47 e 43 anni, in flagranza per il reato di tentato furto aggravato in concorso ai danni di un esercizio pubblico.

Intorno all'1.30 del 31 gennaio tre pattuglie della Squadra Volante sono intervenute presso un bar in via Emilia Ovest riuscendo ad intercettare la coppia mentre si stava allontanando dal locale. Alla vista della Polizia, i due incappucciati hanno tentato, invano, di nascondersi tra le auto in sosta.



Nella tasca dei pantaloni dell’uomo sono stati rinvenuti 150 euro in banconote e monete, mentre la donna custodiva all’interno del giubbotto un telefono cellulare, risultato essere di proprietà del titolare del bar.



Dal sopralluogo sono stati riscontrati segni di effrazione sulla porta d’ingresso, il registratore di cassa era aperto e il portamonete, privo di contenuto, appoggiato su un bancone. Sempre all’interno del negozio sono stati rinvenuti un’asta di metallo e un guanto da lavoro destro, corrispondente al modello del guanto sinistro, trovato addosso all'uomo.

Gli agenti hanno immediatamente avvisato il titolare del locale, fornendo il supporto per le procedure del caso e, terminati i rilievi, restituendo la refurtiva. Nella tarda mattinata odierna l’arresto è stato convalidato.





