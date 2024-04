Tentato omicidio: 7 indagati per la rissa di natale a Carpi

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

custodia in carcere nei confronti di tre indagati di origini egiziane, tutti di 21 anni di età, per rissa aggravata e tentato omicidio; divieto di dimora nella provincia di Modena nei confronti di due indagati egiziani, di 21 e 18 anni, per i rissa aggravata e tentato omicidio.Sette i provvedimenti cautelari eseguiti questa mattina nelle province di Modena, Reggio Emilia e Milano nei confronti di sette stranieri individuati come responsabili del 23 dicembre 2023, nel centro storico di Carpi. due gruppi contrapposti di cittadini egiziani e tunisini diedero origine ad una rissa che sfociò in un accoltellamento, scontri a colpi di spranghe e bottiglia.

Le forze dell’ordine intervenute hanno accertato, dopo la fuga degli altri, la presenza di due uomini con plurime ferite all’addome ed al torace, soccorsi e trasportati agli ospedali di Baggiovara e Bologna in terapia intensiva e condizioni critiche.



Le indagini avviate dai Carabinieri di Carpi, dirette e coordinate dalla Procura della Repubblica di Modena, hanno consentito l’identificazione di 10 individui tutti indagati per aver partecipato attivamente alla rissa, originata da una lite verbale avvenuta qualche giorno prima tra i due feriti, di nazionalità tunisina, ed alcuni giovani egiziani, proseguita il 23 dicembre a seguito di un occasionale incontro tra le parti in Piazza Martiri di Carpi.



Le fonti di prova acquisite, basate su testimonianze dirette, visione di immagini di telecamere di videosorveglianza ed analisi di chat e tabulati telefonici, hanno consenito di acquisire gravi indizi di colpevolezza nei confronti di 7 indagati e la formalizzazione di richieste cautelari accolte dal Gip con emissione delle rispettive misure.