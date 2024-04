Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il tentato omicidio fa seguito all'omicidio di due giorni fa , sempre a Castelnuovo.La vittima, di 42 anni, soccorsa dal 118 e trasportata all’ospedale di Baggiovara, si trova ricoverata in pericolo di vita e in prognosi riservata.L’aggressore 45enne, irregolare sul territorio nazionale, è stato bloccato sul posto dai Carabinieri della Compagnia di Sassuolo, intervenuti su segnalazione di alcuni passanti. L’uomo era sporco di sangue e aveva con sé un coltello da cucina con lama di circa 20 centimetri.Lo stato di flagranza e il grave quadro indiziario a carico dell’indagato, consentivano ai Carabinieri – coordinati dalla Procura – di procedere all’arresto dello stesso per tentato omicidio.L’uomo si trova ora in carcere a Modena in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto operato dalla polizia giudiziaria.