Tentato omicidio a Sassuolo, arrestato 21enne tunisino

Ieri i carabinieri di Sassuolo hanno arrestato un 21enne tunisino in Italia senza fissa dimora. L'uomo è indagato per tentato omicidio con aggravante della premeditazione e dei motivi abietti e porto abusivo di arma da taglio. L'uomo ora si trova in carcere a La Spezia. L'indagine, coordinata dalla procura della Repubblica di Modena e dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Sassuolo, è scaturita da una aggressione verificatasi il 3 luglio scorso in piazza Tienanmen a Sassuolo. Quella sera, nei pressi di un esercizio pubblico, un 37enne magrebino domiciliato a Sassuolo era stato avvicinato dal 21enne e colpito con violenza con un coltello da cucina all'altezza del torace. Il movente del tentato omicidio pare sia collegato a un mancato pagamento di una fornitura di droga. La vittima è stata ricoverata in condizioni critiche all'ospedale di Baggiovara. Il 21enne è stato rintracciato ieri in un negozio dai carabinieri a La Spezia, dove era fuggito dopo il tentato omicidio, ospite di alcuni conoscenti.