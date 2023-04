Tentato omicidio di Pasqua: l'aggressore è un 29enne ghanese

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Da subito l'uomo, accasciato a terra e apparentemente privo di sensi, era stato soccorso dagli agenti della Squadra Volante e subito dopo affidato agli operatori del 118 giunti sul posto con attrezzature salvavita. Sul posto anche la Polizia scientifica per repertare gli oggetti contundenti rimasti a terra insieme alle tracce ematiche.Sulla base delle fonti di prova acquisite gli inquirenti hanno ricostruito la dinamica della violenta aggressione. Nel corso della lite scaturita per motivi ancora ignoti, la vittima sarebbe stata colpita prima con calci e pugni e successiva con un colpo di bottiglia al capo. I vetri frantumati hanno provocato profondi tagli al volto, sfigurando l'uomo e provocando una copiosa perdita di sangue, testimoniata dalle numerose tracce sul marciapiede e sulla aiuola nella quale l'uomo si è accasciato privo di sensi e dove è stato soccorso. Da qui l'azione a più livello della Polizia di Stato con parte degli agenti a prestare i primi soccorsi all'uomo, parte a mettere in sicurezza, anche dal traffico, l'area circostante, in viale Gramsci, e parte alla ricerca dell'aggressore, sfociata poco dopo nella cattura.