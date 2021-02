Tentato omicidio Modena, vittima aveva solo cercato di sedare una lite

E' stato arrestato il 49enne italiano autore del tentato omicidio avvenuto due giorni fa davanti alla stazione dei treni di Modena. Secondo il racconto dei testimoni e i video delle telecamere l'uomo, originario di Taranto e senza fissa dimora, si era avvicinato a un gruppo di stranieri nei pressi della pensilina della stazione. Ne era scaturita una lite e un ghanese 27enne era intervenuto per sedare il diverbio. Ne era nata una colluttazione durante la quale il 49enne ha colpito lo straniero con una coltellata al polpaccio e una nella zona ombelicale, fuggendo con il coltello ancora insanguinato nella saletta della stazione. Sul posto è intervenuto subito l'esercito col capitano Pietro tricagnoli che era presente poco distante impegnato nella operazione strade sicure. Il ghanese risiede a Modena in attesa di permesso di soggiorno per motivi familiari.

