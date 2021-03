Tentato scippo in via Buozzi, aggressore messo in fuga

Una scena da far West, incredibile da credere in un normale lunedì pomeriggio. Così hanno descritto alcuni residenti di viale Gramsci la violenta aggressione a scopo di rapina della borsa, commessa da un uomo in bicicletta nei confronti di una anziana signora a piedi, oggi pomeriggio, alle ore 15, in via Buozzi, strada parallela a viale Gramsci. L'uomo si è improvvisamente avvicinato al suo obiettivo, la donna a piedi con il proprio cane al guinzaglio. L'uomo le ha strappato la borsa dal braccio, senza accorgersi che attaccato c'era anche il guinzaglio che teneva legato il cane. La donna ha iniziato ad urlare attirando l'attenzione di altri passanti, mentre l'uomo aveva iniziato a trascinare il cane. Le urla di allarme di altri passanti che hanno assistito alla scena, hanno fatto desistere lo scippatore. L'uomo si è dato alla fuga prima allontanandosi in bicicletta, poi salendo su un'auto. Ma la targa è stata registrata da alcuni testimoni e comunicata alle forze dell'ordine. Fortunatamente per la donna soltanto un grosso spavento e nessuna conseguenza per il cane. La borsa è stata recuperata