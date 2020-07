'Tentato stupro da parte di clandestino, situazione fuori controllo'

“Pochi giorni fa la rapina messa in atto da due magrebini ai danni di due 18enni in pieno centro a Modena mentre tornavano all'auto dopo una serata con gli amici, ora la notizia di un tentativo di stupro ai danni di una 17enne da parte di un 24enne del Gambia, irregolare e senza fissa dimora, che si è introdotto addirittura nell'abitazione della giovane. Solo il coraggio della minorenne, aiutata da una amica, ha evitato il peggio. Parliamo di un fatto di una gravità inaudita che dimostra come la situazione in città sia ormai completamente fuori controllo. L'amministrazione locale a guida Pd invece di intensificare i controlli e mettere in atto un vero giro di vite sulla presenza di immigrati irregolari, continua a predicare inutili soluzioni buoniste. Il problema della presenza di clandestini che si muovono in città nel completo disprezzo delle regole, non solo viene negato dalla giunta Muzzarelli ma l'immigrazione incontrollata viene descritta come un toccasana”. Così in una nota il senatore Lega Stefano Corti commenta la tentata violenza sessuale avvenuta a Modena.

“Ricordo che il Pd a novembre organizza il festival della Migrazione nel quale si farà la solita propaganda a favore dell'accoglienza indiscriminata. Il tema del rispetto della donna evidentemente, la condanna di atteggiamenti bestiali spesso tollerati dalle pseudoculture dei paesi di provenienza di questi clandestini, sono o non sono una priorità per la sinistra? Lo si dica chiaramente' - ha aggiunto il commissario provinciale della Lega Davide Romani.