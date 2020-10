Terzo spacciatore arrestato in tre giorni al cavalcavia Cialdini

Insieme a Novi Sad, R-Nord e parco della Resistenza, l'area sottostante al cavalcavia Cialdini che si affaccia su viale Montecuccoli e confina con i parcheggi a servizio del direzionale Cialdini, pare diventata piazza privilegiata dello spaccio di cocaina. Gestito da stranieri, solitamente irregolari e frequentata da acquirenti, solitamente italiani. E' qui che per il terzo giorno consecutivo i Carabinieri della sezione operativa della compagnia di Modena, durante un servizio di controllo è stato individuato e tratto in arresto un diciottenne tunisino, senza fissa dimora, già noto alle forze di polizia. Il giovane è stato fermato nei pressi del cavalcavia mentre stava spacciando dosi di cocaina a due giovani carpigiani. Durante la perquisizione sono state rinvenute e sequestrate, iverse dosi di cocaina confezionate e pronte per essere vendute, per un totale di stupefacente di circa 5 grammi, oltre alla somma in contante di 310 euro, sequestrata insieme alla droga poiché ritenuta provento dell’attività di spaccio.