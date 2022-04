Torre Maina di Maranello, trovati teschio e ossa umane in un sacco

Un sacco di cellophane con all'interno alcune ossa, tra le quali un teschio. E' questo il macabro ritrovamento avvenuto ieri nella frazione di Torre Maina a Maranello, sull'argine del fiume Tiepido. Il sacco è stato trovato da un passante che ha avvisato i carabinieri. Vicino a sacco erano presenti vestiti di donna, al momento però non è possibile fare una correlazione certa.Indaga il nucleo investigativo dei carabinieri modenese. I resti umani sono stati affidati alla Medicina legale per le analisi. Le prime indagini si stanno concentrando sulle denunce delle persone scomparse.

