Tragedia a Fidenza, muore 47enne asfissiato nella cisterna del camion

Tragedia nel parmense. Un camionista di 47 anni, Massimo Amici della provincia di Macerata, è morto la scorsa notte in un infortunio sul lavoro avvenuto in una ditta a Fidenza.L'uomo stava lavorando nel piazzale dello stabilimento di una importante azienda di imbottigliamento, quando è precipitato nella cisterna del suo camion forse per recuperare una guarnizione caduta, l'uomo è deceduto probabilmente asfissiato. L'esatta dinamica dei fatti è al vaglio dei carabinieri e degli uomini della Medicina del lavoro dell'Ausl di Parma. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco insieme ai sanitari che non hanno potuto far altro che constatare il decesso.