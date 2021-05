Tragedia a Marano sul Panaro, schianto in scooter: muore 18enne

Tragedia oggi pomeriggio a Marano sul Panaro. Un ragazzo di 18 anni, in sella a uno scooter, è morto dopo essersi scontrato con un'auto, una Citroen C3 condotta da una ragazza di 22 anni. Lo schianto è avvenuto in via Gramsci e per il 18enne non vi è stato nulla da fare, ferita una ragazza di 18 anni che si trovava sullo scooter insieme alla vittima. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, la polizia locale dell’Unione Terre di Castelli e i vigili del fuoco di Vignola.