Tragedia a Nonantola, auto contro scooter: due morti

Tragedia questa mattina poco prima delle 7 in Via di Mezzo a Nonantola. Nello schianto tra una vettura e uno scooter hanno perso la vita entrambi i conducenti dei due veicoli. I vigili del fuoco, accorsi sul posto, hanno estratto il corpo senza vita del conducente dalle lamiere dell'abitacolo. Sul posto i sanitari del 118 e i Carabinieri per i rilievi. I sanitari non hanno potuto che constatare il duplice decesso.