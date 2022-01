Tragedia a Reggio Emilia, due fratellini morti in un incendio

Due fratellini sono morti in un incendio che si è sviluppato in un'abitazione nel comune di Fabbrico, in provincia di Reggio Emilia. Al primo piano i vigili del fuoco hanno ritrovato i corpi senza vita di due bambini di 8 e 9 anni di origine pakistana, estratti dall'esterno a causa dei notevoli danni all'interno dell'abitazione. Al momento dell'accaduto era presente in casa la madre che ha dato l'allarme e ha chiesto l'aiuto dei vicini. La donna, rimasta incolume, ha riferito di un incendio divampato istantaneamente al piano terra.Il padre e l'altra figlia erano fuori dall'abitazione. L'immobile è stato posto sotto sequestro. Dai primi accertamenti svolti dai vigili del fuoco si ipotizza una fuga di gas dall'impianto di riscaldamento.