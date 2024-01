Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

È successo ieri mattina, poco prima delle 8.Il 13enne, Riccardo Curreli, è entrato dalla porta d'ingresso dell'istituto e stava per salire le scale per dirigersi in classe. Ma all'improvviso ha avuto un malore e si è accasciato al suolo. Il personale scolastico lo ha subito soccorso e ha chiamato immediatamente il 118.In poco tempo sono arrivati i medici e il personale sanitario con un'ambulanza e un'automedica. Hanno tentato a lungo di rianimarlo. Poi la corsa disperata all'ospedale Santa Maria Nuova dove ogni tentativo è stato vano ed è stato constatato il decesso. Riccardo a quanto risulta dalla scuola non soffriva di alcuna malattia pregressa.