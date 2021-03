Tragedia a Vignola, auto travolge e uccide un pedone 50enne

Tragedia questa mattina alle 7 a Vignola in via per Sassuolo. Una Fiat Punto condotta da P.T. di 20 anni originario di Palermo, ha investito e ucciso un pedone di 50 anni residente a Vignola. La vittima è Giovanni Rossi. L'incidente è accaduto nella zona artigianale di Vignola, sul posto la polizia municipale per i rilievi di rito, l'ambulanza del 118 e l'elisoccorso. Per l'uomo però non vi è stato nulla da fare.