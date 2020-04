Tragedia a Vignola, trovato in zona mercato il cadavere di un 60enne

Tragedia oggi pomeriggio a Vignola. Presso l'ex mercato ortofrutticolo di Vignola, dove in mattinata si era svolto il mercato settimanale aperto ai soli banchi alimentari, è stato rinvenuto il cadavere di una persona deceduta. Si tratta di un uomo sulla sessantina, M.B. le sue iniziali, che viveva con l'anziana madre in via Rodolfi a Vignola. Dai primi accertamenti, sembra che il decesso sia avvenuto a causa di un malore: il corpo non presenta infatti ferite o altri segni particolari. Ulteriori accertamenti si avranno comunque dopo l'esame autoptico. L'allarme è stato dato da una passante, che ha notato il cadavere sotto la tettoia dell'ex mercato. Sul posto sono intervenuti, tra gli altri,, il reperibile del Comune di Vignola, una pattuglia del Corpo Unico di Polizia Locale dell'Unione Terre di Castelli e i carabinieri della stazione di Vignola. Della tragedia è stato informato anche il fratello della persona deceduta, che abita a Carpi.