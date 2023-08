Tragedia al confine con Slovenia, morti 2 finanzieri durante addestramento

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













), 28 anni di Reggio Emilia ma trasferitosi nella provincia di Teramo, e Lorenzo Paroni (), 30 anni di Pordenone, entrambi finanzieri a Tarvisio, stavano risalendo la via Piussi, una via di sesto grado che percorre il verticale pilastro Nord. I due erano in attività ufficiale di addestramento come finanzieri ed erano attesi in caserma in serata. Trattasi dunque a tutti gli effetti di incidente in servizio e in quanto tale è al vaglio della Procura di Udine.L’allarme è scattato tardi in quanto era nota la difficoltà della via, che richiede tempo e impegno, ed erano altrettanto note le altissime capacità dei due alpinisti.Entrambi facevano parte anche della stazione di Cave del Predil del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico. Le dinamiche dell’incidente sono al vaglio degli inquirenti, ma secondo una prima valutazione si sarebbe trattato di una tragica fatalità, scatenata da cause oggettive e ambientali, con un probabile crollo o distacco dall’alto che ha trascinato entrambi giù.I colleghi in caserma hanno iniziato a preoccuparsi e intorno a mezzanotte si sono portati a Fusine Laghi e poi nei pressi del Rifugio Zacchi, dove era stato parcheggiato il loro mezzo.Una volta giunti a piedi alla base della parete c’è stata la triste scoperta.

Il recupero dei corpi, ancora legati in cordata, è avvenuto questa mattina intorno alle 8:30, con l’elicottero della Protezione Civile e le salme si trovano all’obitorio di Tarvisio presso il Cimitero Plezzut, dove sono attesi i parenti.



Il ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti esprime cordoglio e vicinanza alle famiglie e al corpo della Guardia di finanza per la morte dei giovani finanzieri Lorenzo Paroni e Giulio Alberto Pacchioni, in forza alla Stazione Sagf di Tarvisio, in provincia di Udine, deceduti durante un addestramento sul pilastro del Piccolo Mangart. 'Sono molto addolorato per queste giovani vite spezzate mentre svolgevano il loro lavoro – dice Giorgetti – con dedizione, scrupolo e professionalità'.



'A nome mio e di tutto il governo, desidero esprimere il più profondo cordoglio e la vicinanza delle istituzioni ai familiari del finanziere Lorenzo Paroni e del finanziere Giulio Alberto Pacchione, scomparsi tragicamente durante il servizio, a seguito di un incidente avvenuto sulle Alpi Giulie Occidentali'. Così la premier Giorgia Meloni sui social.



'Una preghiera per Giulio Alberto Pacchione e Lorenzo Paroni, i due giovani finanzieri soccorritori tragicamente scomparsi sulle Alpi Giulie Occidentali, in Friuli. Ci stringiamo alle famiglie e ai Corpi della Guardia di Finanza e del Soccorso Alpino e Speleologico. Davanti a drammi del genere, fa ancora più rabbia leggere di uomini e donne dello stesso Soccorso Alpino costretti a rischiare la vita, con operazioni dal costo di migliaia di euro, per salvare chi va sui monti con i sandali di gomma, in sfregio a qualsiasi norma di logica, buonsenso e civiltà' - così il ministro dell'Interno Matteo Salvini.