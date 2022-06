Tragedia di Soliera, babysitter confessa: 'Ho lanciato io il bambino'

Ha confessato di essere stata lei a gettare dalla finestra il piccolo che accudiva. La svolta nelle indagini sulla tragedia di Soliera dove un bambino di 13 mesi è precipitato dal secondo piano, è arrivata questa mattina, lo riporta l'Ansa.La babysitter di 32 anni arrestata martedì a Soliera, durante l'udienza di convalida ha sostanzialmente ammesso le proprie responsabilità.Un fatto legato, avrebbe spiegato, a un profondo malessere psicologico. Sarà disposta una perizia psichiatrica.'Non è stato un gesto premeditato, ma frutto di un malore che improvvisamente mi ha colpita, mi sentivo soffocata e ho compiuto questo gesto al quale non riesco a dare una giustificazione' - lo ha riferito l'avvocato riportando le parole della donna.Al 32enne si trova in carcere a Modena, accusata di tentato omicidio. Il piccolo invece rimane ricoverato all'ospedale Maggiore di Bologna, in prognosi riservata.

