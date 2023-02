Tragedia in A1, tir precipita dal viadotto e si incendia: morto l'autista

Chiuso il tratto dell'A1 tra Calenzano e Barberino di Mugello in direzione Bologna. Sul posto i vigili del fuoco, i soccorsi meccanici e sanitari, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione quarto Tronco di Firenze di Autostrade che regista un chilometro di coda in corrispondenza dello svincolo di Calenzano.

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.