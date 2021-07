Tragedia in autostrada a Forlì: camionista muore carbonizzato

Tragedia questa notte intorno alle 2 sull'A14 all'altezza di Forlì. Un camionista è morto carbonizzato dopo il cappottamento del mezzo pesante che conduceva, finito nel fossato laterale prendendo fuoco.La vittima è un 51enne italiano. Inutili i soccorsi: i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul tratto, in direzione nord, sono intervenute sei squadre dei Vigili del Fuoco per spegnere il rogo le cui operazioni sono terminate alle 7 circa. La dinamica è al vaglio della Polizia Stradale.

