Tragedia in autostrada: esce di strada con l'auto, muore 65enne di Novi

Tragedia ieri pomeriggio sulla A13 all'altezza di Bentivoglio. Un incidente stradale è costato la vita a Gianluca Bassoli, 65enne residente a Novi di Modena. Lo schianto è avvenuto intorno alle 17 al chilometro 14+200, in direzione di Bologna, e non ha coinvolto altri mezzi. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, per estrarre il corpo di Bassoli e il 118 con un'ambulanza e l'elisoccorso. Per il 65enne non c'è stato nulla da fare: è deceduto sul colpo. Tra le ipotesi al vaglio, un malore improvviso o una possibile distrazione.