Tragedia in autostrada: muoiono cinque giovani operai

Tragedia in autostrada A1 all'altezza di Piacenza. In uno scontro tra un furgone e un tir sono morti 5 operai fra i 20 e i 40 anni. L'incidente è avvenuto alle 17.36 lungo il tratto di collegamento tra le autostrade A1 e A21 a Fiorenzuola d'Arda.Le vittime, tre italiani e due stranieri, erano a bordo di un furgone che ha tamponato un tir che era fermo sulla carreggiata a causa di un incidente avvenuto una ora prima che aveva rallentato il traffico. Sul posto il 118, l'elisoccorso di Parma, la polizia stradale e i vigili del fuoco. Il tratto di autostrada della Piacenza-Brescia è stato completamente chiuso al traffico tra Caorso e Castelvetro in direzione di Brescia.

