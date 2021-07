Tragedia in Calabria, modenese in vacanza muore investito da un'auto

Un uomo di 79 anni, originario di Modena e in vacanza in Calabria è stato travolto e ucciso nella tarda serata di ieri lungo la strada statale 106, alla periferia di Bovalino.La vittima (V.P. le iniziali) dopo aver parcheggiato la propria auto ai lati della carreggiata, stava per attraversare la strada quando all'improvviso è stato investito da un'utilitaria condotta da una persona della zona. L'impatto e' stato particolarmente violento: il pensionato modenese, a seguito delle gravi ferite è deceduto sul colpo, rendendo inutili i soccorsi dei sanitari del 118. Illesa l'anziana moglie della vittima che si trovava a poca distanza ed era anche lei in procinto di attraversare a piedi, assieme al coniuge, la carreggiata.