Tragedia nel piacentino: tenente dei carabinieri muore per un malore

Tragedia nel piacentino. E' morto, colto da un malore improvviso a 54 anni, Salvatore Cristiano, ex comandante della Stazione carabinieri di Cortemaggiore nel Piacentino e, da novembre ufficiale in servizio alla Scuola marescialli di Firenze, dove era istruttore. Lascia la moglie e due figli.'Questa mattina la nostra comunità ha subito un grave lutto - scrive il sindaco di Cortemaggiore -. Ci ha improvvisamente lasciato il Tenente Salvatore Cristiano, che per 16 anni, dal 2005 all’ottobre 2021, nel ruolo di Maresciallo aveva condotto la locale stazione carabinieri e profuso il suo impegno per la sicurezza del nostro territorio. L’Amministrazione comunale, in persona del sindaco Luigi Merli, lo aveva incontrato proprio pochi giorni fa per concordare la data della consegna in suo onore, ora che aveva assunto il grado di ufficiale maggiore, di una targa a ringraziamento dell’attività svolta nel suo lungo periodo di permanenza a Cortemaggiore, nonché per ufficializzare il passaggio di consegne al nuovo comandante. Profondamente addolorati, ci stringiamo in un forte abbraccio alla famiglia, esprimendo il nostro cordoglio e sentite condoglianze'.