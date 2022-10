Tragedia nel reggiano, auto contro abitazione: 4 morti, 3 sono minori

Tragedia ieri sera nel reggiano. In un incidente sulla via Emilia tra Cadè e Villa Gaida, un'auto, con a bordo cinque persone, si è schiantata contro un'abitazione disabitata. Sono morte quattro persone, tutte di origini albanesi: Shane Hyseni, 22 anni, madre di Mattias Lame, un anno a mezzo, Rejana Hyseni, 8 anni e Resat Hyseni, 11 anni, sorella e fratello di Shane, tutti residenti a Reggio Emilia.Al volante della Fiat Stilo c'era un 30enne, convivente della ragazza e padre del piccolo deceduto, ora ricoverato in gravissime condizioni in Rianimazione. La polizia locale - coordinata dalla Procura - sta indagando per ricostruire la dinamica dell'incidente.