Tragedia nel reggiano: muore a 41 anni per un malore improvviso

Tragedia nel reggiano. Ieri mattina all'alba, intorno alle 4 del mattino, è morto per un malore improvviso Riccardo Borgonovi 41enne di Cavola di Toano. L'uomo lascia il padre Lorenzo, i fratelli Matteo, Alberto, Marco.Inutile l’arrivo tempestivo dei sanitari, ogni tentativo di rianimarlo è stato inutile.Borgonovi, di professione elettricista, era un grande appassionato di calcio: ha conquistato tre scudetti al Torneo della Montagna e per anni è stato dirigente della società sportiva di Cavola.

