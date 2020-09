Tragedia, schianto a Carpi: muore un 20enne di Campogalliano

Schianto mortale questa notte all'1.45 a Gargallo di Carpi. L'incidente è avvenuto in via Mulini e a perdere la vita è stato un ragazzo di 20 anni residente a Campogalliano. Il giovane era alla guida della sua Renault Clio quando, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo schiantandosi contro una casa disabitata. L'urto è stato violentissimo e il ragazzo è deceduto sul colpo, inutile l'arrivo tempestivo dei sanitari del 118. Sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco per i rilievi di rito.