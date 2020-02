Tragedia sulla strada a Pavullo: muore 20enne

Era ancora buio quando le due auto, una Opel Corsa condotta da un 20enne di Pavullo, ed una Golf guidata da un 46 enne si sono scontrate. In via Marchiani, all'incrocio con via Repubblica di Montefiorino. Poco dopo la Pineta. Nell'urto frontale della Opel Corsa contro il laterale destro della Golf, è stato il ragazzo ad avere la peggio. E' un 20enne che dalle prime informazioni si stava recando al lavoro, in una ceramica di S.Antonio, a Pavullo. All'arrivo dei sanitari del 118 per lui non c'era più nulla da fare. Ferito, ma non corre pericolo di vita, l'uomo a bordo della Golf, trasportato all'ospedale di Baggiovara. La via è stata, ed è rimasta, chiusa per 3 ore. Pesanti le ripercussioni sul traffico che in mattinata, per i pendolari in direzione Modena, ha avuto un altra fonte di congestionamento in un altro incidente, dalle conseguenze meno gravi, verificatosi a Torre Maina.Foto: da pagina FB L'eco del Frignano - Oscar CerviNotizia in aggiornamento