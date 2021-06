Tragica caduta solitaria, sul corpo morto a Maserno fugati i dubbi

Forze lo stato di ebbrezza ed il buio sulla strada che stava percorrendo a piedi per raggiungere un agriturismo della zona, dove presumibilmente avrebbe passato la notte dopo una festa, lo hanno tradito. Il 52enne sarebbe inciampato, battendo la testa e procurandosi un grave trauma cranico che, senza soccorso avrebbe, provocato la morte. Di fatto, nessun concorso esterno di terze persone nella morte dell'uomo di Gaggio montano, il cui corpo è stato trovato senza vita al bordo della strada provinciale che collega Montese a Maserno, domenica mattina, all'alba. Il luogo abitato più vicino al punto del ritrovamento del corpo un agriturismo dove, appunto, l'uomo avrebbe trascorso la notte. Ma nel quale non è mai entrato. L'uomo sarebbe caduto poco prima. L'autopsia avrebbe accertato il colpo ricevuto nella caduta mentre sul posto i Carabinieri non avrebbero trovato nulla tale da fare ipotizzare un danno da terzi nei confronti dell'uomo.

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.