Trasgredisce al divieto di avvicinamento alla ex convivente: arrestato

La Pressa

Un 36enne, già arrestato lo scorso anno per maltrattamenti e lesioni personali, si era recato ieri sera in un locale frequentato dalla donna con la quale aveva convissuto e cercando un contatto fisico. Lei ha chiamato i carabinieri. Bloccato in flagranza di reato. Ora è in carcere