Trasportava tranci di pollo e pesce avariati: multato camionista

Nei giorni scorsi la polizia stradale di Modena nord ha fermato un autocarro per trasporto specifico refrigerato per sostanze alimentari; il controllo preliminare di routine sulle condizioni del veicolo e sui documenti dello stesso e del conducente, hanno evidenziato innanzitutto un condizione pericolosa di sovraccarico superiore di oltre il 40% rispetto al peso consentito.Il successivo controllo sulla merce trasportata ha evidenziato invece che il carico era costituito da generi alimentari di cui si evidenziava il cattivo stato di conservazione. E' stato quindi richiesto l’intervento di un operatore dell’autorità sanitaria regionale Val Padana impiegato in altro servizio di supporto alla Polizia Stradale che, verificate le condizioni di inadeguatezza del trasporto dei generi alimentari in relazione alle condizioni igieniche ed al mantenimento della catena del freddo per i prodotti surgelati, ha proceduto al sequestro finalizzato alla distruzione dei prodotti alimentari per un peso complessivo di oltre 100 chilogrammi costituiti per lo più da cosce di pollo e tranci di pesce.