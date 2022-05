Modena: travolta e uccisa dal bus sulle strisce pedonali

Travolta e uccisa da un bus che stava transitando sulla corsia preferenziale di viale Martiri della Libertà, a Modena, intersecando, all'altezza dell'incrocio con via Cavedoni, l'attraversamento ciclopedonale. Dove in quel momento si trovava, una donna di 65 anni. Un impatto violento seguito dallo schiacciamento del corpo che non ha lasciato scampo alla donna, deceduta per le ferite riportate. Alla Polizia Locale, intervenuta immediatamente sul posto il compito di circondare l'area nell'attesa dell'arrivo dei soccorsi che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.Già in corso i primi accertamenti per verificare la dinamica dell'incidente, anche attraverso l'utilizzo della microcamera installata sul mezzo del servizio pubblico Seta concesso in uso da TPER. In quel punto, causa lavori che variano il percorso dei bus, i mezzi, anziché anzichè percorrere linearmente la corsia preferenziale, si immettono in questa dopo avere svoltato.'Al momento dell’incidente a bordo del bus non vi erano passeggeri - fa sapere Seta in una nota -. L’autista (S.F. di 52 anni, in servizio da oltre 21 anni), sceso dal mezzo ed accortosi dell’accaduto ha accusato un malore. I sanitari del 118, prontamente intervenuti con un’autoambulanza ed un’auto medica, non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna; successivamente, hanno condotto in ospedale l’autista del bus in via cautelativa per accertamenti. Il bus proveniva da via Cavedoni: giunto all’intersezione con viale delle Rimembranze ha svoltato a destra in direzione di Largo Garibaldi percorrendo la corsia preferenziale. L’esatta dinamica dell’incidente è attualmente al vaglio della Polizia Locale di Modena, che ha effettuato i rilievi di legge e provveduto a regolare il traffico in zona. Sul bus è presente un sistema di videosorveglianza, le cui immagini saranno messe a disposizione degli agenti di Polizia per ulteriori accertamenti. La Direzione aziendale di SETA formula le più sincere condoglianze ai famigliari della vittima, ed esprime altresì piena vicinanza al proprio dipendente, conducente di mezzo pubblico con ampia esperienza di servizio. L’azienda, infine, ringrazia gli operatori sanitari del 118 e gli agenti di Polizia intervenuti'.E' il secondo incidente mortale in due giorni in provincia di Modena: ieri pomeriggio un uomo di 60 anni, Giuseppe Magnanini, ha perso la vita a Carpi in un incidente avvenuto all’incrocio tra via Chiesa Cortile e la provinciale Motta. L'uomo, in sella alla sua moto, si è schiantato contro un furgone, riportando ferite mortali