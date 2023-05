Trentuno furti e 2 rapine: arrestata banda di albanesi. Uno era a Modena

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Il primo, un 43enne domiciliato nel milanese, si trovava in carcere a Brescia da alcune settimane, detenuto per analoghe ipotesi di reato, il secondo, un 41enne era domiciliato in provincia di Modena, ed il terzo, un 34enne domiciliato si trovava in provincia di Pavia. Le perquisizioni eseguite, con il supporto delle compagnie Carabinieri di Carpi, Pavia e Corsico, presso le abitazioni nonché all'interno di un garage (in provincia di Milano ed utilizzato dai presunti responsabili quale magazzino delle autovetture impiegate nei raid), hanno consentito il sequestro di 19.000 euro in contante, diversi orologi di valore e svariati oggetti in oro nonché apparati ricetrasmittenti, flessibili, arnesi da scasso e alcune targhe ritenute contraffatte, queste ultime di volta in volta utilizzate sulle autovetture in uso.