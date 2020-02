Trovati con materiale rubato in cantiere edile: denunciati e liberi

Denunciati per ricettazione rimangono liberi, visto che non è stato possibile dimostrare che la merce era stata rubata da loro. Si tratta di due giovani residenti a Modena. In loro possesso gli agenti hanno trovato, in due diverse ispezioni, tutto il materiale e le attrezzature rubate dal cantiere



Parte della refurtiva è stato trovata nell'auto di uno di loro. Dalla perquisizione è emerso che al soggetto ne potesse essere legato un secondo, anch'egli raggiunto ed oggetto di perqusizione domicilare e personale. Intuito investigativo che ha dato buon esito visto che in possesso dell'uomo gli agenti hanno trovato tutta la rimanente refurtiva trafugata e che non era stata trovata nella disponibilità del primo.



Merce che è stata riconsegnata al legittimo proprietario, l'imprenditore che ne aveva denunciato il furto e che è stato convocato in questura per la ricognizione della refurtiva