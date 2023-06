Trovato il corpo di Giulia Tramontano, il fidanzato ha confessato

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Nell’auto di Impagnatiello, indagato anche per occultamento di cadavere e interruzione di gravidanza non consensuale e ora in stato di fermo, ieri erano state trovate tracce di sangue. Da quanto si apprende la giovane sarebbe stata uccisa a coltellate. Sul suo corpo anche delle escoriazioni, si ipotizza che l’assassino abbia provato a disfarsi del cadavere bruciandolo, senza riuscirci.Agenzia Dire (www.dire.it)