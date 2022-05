Trovato morto nel letto di caso: malore uccide infermiere 36enne

Tragedia nelle Marche. Un infermiere di 36 anni, Alessandro Limoncelli, lunedì mattina è stato trovato nel suo letto senza vita, nella abitazione a Bettolelle nel comune di Senigallia, a causare il decesso un malore improvviso.Da circa un anno lavorava all’ospedale di Pergola: martedì a chiamare i soccorsi è stato un familiare che, non vedendolo, si è precipitato in camera trovandolo morto. L’Autorità Giudiziaria ha disposto l'autopsia, solo dopo sarà fissata la data dei funerali.Una vita piegata dal dolore quella di Alessandro: nel 2000 suo padre aveva ucciso la moglie Giovanna mentre Alessandro e il fratello erano a scuola, costituendosi subito dopo.

