Trovato morto nell'auto parcheggiata: stroncato da malore a 53 anni

Tragedia nel bresciano. Paolo Capra, 53enne di Manerbio, è stato trovato domenica mattina senza vita nella sua auto parcheggiata fuori dal pub dove si era recato sabato sera per acquistare una bottiglia di vino in vista di una serata tra amici che aveva organizzato a casa sua. Una festa che non si è mai tenuta. Dopo l'allarme scattato sabato sera davanti all'assenza di Paolo Capra, a notare il cadavere accasciato sui sedili anteriori dell'auto è stato un passante domenica, poco dopo mezzogiorno.Il funerale si terrà oggi alle 15, nella chiesa parrocchiale di Manerbio. Lascia la sorella Giusi con Luca e Isabella e lo zio Franco.

