Truffe anziani, Modena seconda peggiore città in Regione

Emilia Romagna terza regione italiana per truffe ad anziani dopo Lombardia e Lazio e Modena seconda in Regione dopo Bologna.

Sono questi i dati allarmanti sui raggiri ai danni di ultra 65enni nella nostra Regione fotografati dal Ministero dell'Interno, su richiesta della associazione 'Accesso Civico ai dati pubblici'.

'L'Emilia Romagna è sul podio nero, al terzo posto, dopo Lombardia e Lazio, con l'ultimo anno che registra ben 5.085 furti e 1.488 truffe - scrive la Cgil in una nota -. Una realtà fortemente preoccupante, che concretamente vede cadere sulla pelle dei nostri cittadini anziani emiliano romagnoli, ben 19 di questi reati ogni santo giorno. E purtroppo, con le truffe in crescita. Con il nostro 'podio nero' che vede Bologna al 1° posto con 2.156 furti e 675 truffe, seguita da Rimini e Modena. In realtà però, c'è Modena al 2° posto - con 529 furti e 143 truffe - perchè le denunce riminesi comprendono i tanti 'anziani turisti' non residenti. Numeri in calo dopo il picco del 2016, ma che comunque portano una crescita molto percepibile all'allarme nel vivere quotidiano. Qui sta la radice di una pesante sofferenza sociale che colpisce la nostra popolazione che proviene da una vita lavorativa e, da pensionati, soffrono con paura e rischio di crescente isolamento'.