Tunisino evade dai domiciliari e aggredisce carabinieri: arrestato

Pensava di passare inosservato, mischiandosi tra le persone riversatesi nelle strade del centro cittadino dopo l’ultimo decreto ma nella tarda serata di ieri l’uomo, un trentenne tunisino sottoposto agli arresti domiciliari, è stato riconosciuto dai carabinieri di Modena.Vistosi scoperto ha colpito ripetutamente con calci e pugni i militari, minacciandoli per poi darsi alla fuga. Raggiunto e bloccato dai due carabinieri, l’uomo ha continuato a divincolarsi e, con violenza, ha colpito nuovamente i militari. E’ stato quindi arrestato e tradotto presso le camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo che verrà celebrato domani per evasione – per essersi allontanato senza autorizzazione dalla propria abitazione – e per minaccia, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e danneggiamento.