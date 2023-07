Ubriachi danneggiano tavoli di un bar e aggrediscono i carabinieri: fermati con spray e peperoncino e Teaser

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modena sono intervenuti in un bar nella zona ovest della città, dove erano state segnalate delle persone moleste che stavano danneggiando alcuni tavoli.

All’arrivo della pattuglia, due uomini, un38enne e un 41enne in stato di alterazione psicofisica che avevano danneggiato alcuni tavoli dell’esercizio pubblico, hanno aggredito i Carabinieri intervenuti, cercando di colpirli con dei pugni.

I Carabinieri hanno dovuto far ricorso all’utilizzo dei dispositivi in dotazione (spray al peperoncino e dissuasore elettrico), per contenere la loro violenza, fino all’intervento di altro personale dell’Arma in supporto. Nessun militare ha riportato lesioni.