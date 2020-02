Ubriaco senza patente fugge con auto dell'amico e si schianta

Ha sottratto senza chiederle le chiavi dell'auto all'inquilino, poi, senza patente ed ubriaco si è messo alla guida della Range Rover per le vie di Modena, procedendo a fari spenti. Individuato dalla Squadra Volante, ha ignorato l'alt intimato dagli agenti, tentando la fuga per le vie dei centro, finendo per schiantarsi contro un muretto in via Borrelli provocando il taglio dei due pneumatici. A quel punto il 27 enne, italiano, residente a Modena, non ha potuto fare altro che accettare le conseguenze del suo sconsiderato comportamento. Gli agenti hanno ricostruito il tutto ed accertato le sue responsabilità legate al furto delle chiavi dell'auto del coinquilino (che prevede una aggravante legata al rapporto di fiducia che lega le persone che condividono l'alloggio e domicilio),e alle violazioni al codice della strada. Dalla guida senza patente, alla guida pericolosa a fari spenti e in stato di ebbrezza alcolica. Gli agenti hanno misurato con l'etilometro un tasso di 1,5, tre volte superiore alla soglia consentita.