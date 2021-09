Uccide 21enne nel vicentino: auto del sospettato è passata da Modena

E' caccia all'uomo anche nel modenese dopo l'omicidio avvenuto a Montecchio Maggiore nel Vicentino dove un uomo ha ucciso con un colpo di pistola una giovane mamma di 21 anni, Alessandra Zorzin dandosi poi alla fuga a bordo di una Lancia Y nera.L’omicidio è avvenuto nell’abitazione della donna e a scoprire il corpo è stato il marito. Testimoni avrebbero visto scappare dall’abitazione l'uomo poi salito in auto. Secondo quanto trapelato l'assassino sarebbe un uomo di una quarantina d’anni che detiene una pistola per motivi di lavoro (pare sia guardia giurata) e che risiede nel padovano.Da quanto si apprende intorno alle 16.30 la Lancia Y è transitata dai varchi di Modena.

