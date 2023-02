Uccide il marito 78enne malato da tempo e poi cerca di uccidersi

E' successo a San Giovanni in Persiceto. La donna, 76enne, dopo aver accoltellato il marito, affetto da malattia neurodegenerativa, ha cercato di accoltellarsi

Prima uccide a coltellate il marito 78enne, affetto da una malattia neurodegenerativa. Poi cerca di togliersi la vita, senza riuscirci: la 76enne è stata quindi arrestata. Il fatto è avvenuto ieri sera intorno alle 20.15, nella zona industriale di San Giovanni in Persiceto, nel bolognese, dove si sono recati i soccorsi e i carabinieri per prestare soccorso a una coppia di anziani che si trovavano a bordo di un'auto parcheggiata. L'uomo, un 78enne del posto, era già morto, ferito, con arma da taglio, all'addome, all'inguine ed al collo.



La donna, anch'essa ferita, si presentava in evidente stato confusionale. Le prime indagini dei militari hanno accertato che la donna, 76enne, moglie della vittima, dopo aver accoltellato il marito, affetto da una malattia neurodegenerativa, aveva tentato di togliersi la vita, accoltellandosi a sua volta, senza riuscirci. La direzione delle indagini è stata affidata al sostituto procuratore Francesca Rago. Sono state raccolte le testimonianze di familiari e passanti ed effettuate alcune perquisizioni domiciliari.



In corso ulteriori accertamenti da parte dei carabinieri e della medicina legale che nei prossimi giorni effettuerà l'autopsia disposta dalla Procura. La donna, arrestata in flagranza, è ricoverata nella struttura sanitaria del capoluogo, dove è piantonata dai carabinieri.





