Uccide la moglie e si presenta ai Carabinieri: 'Ho il cadavere nel furgone'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.



Dalle prime indagini è emersi che la donna aveva avviato, nel maggio 2023, presso l'Autorità giudiziaria Austriaca, una procedura per ottenere l'affidamento prevalente dei figli. L'uomo, nel gennaio successivo, aveva presentato ricorso al tribunale di Modena per ottenere la separazione giudiziale della donna, contestando anche la giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Austriaca. A tale atto la donna si era opposta presentando istanza al tribunale di Innsbruck per ottenere l'affidamento esclusivo dei due figli minori. Dal canto suo il tirbunale di Modena, di fronte alle decisioni del giudice straniero valide anche in Italia, e ritenendo di non dovere assumere provvedimenti temporanei urgenti si era limitato ad assumere a maggio 2024, la causa sulla questione preliminare della giurisdizione. Uno scenario che avrebbe generato la reazione omicida dell'uomo nei confronti della moglie.