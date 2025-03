Uccise l’ex marito, si è tolta la vita in carcere la modenese Francesca Brandoli

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Si è suicidata questa notte nel carcere di Bollate a Milano Francesca Brandoli, modenese di 52 anni, che stava scontando una condanna all'ergastolo per avere ucciso nel 2006 l'ex marito Christian Cavalletti a Villanova di Reggiolo. Nel 2011 la 52enne si era sposata in carcere con Luca Zambelli, condannato a 18 anni per l’omicidio della moglie. I due avevano poi divorziato cinque anni dopo.

'L’ho sentita 15 giorni fa - dice alle agenzie Francesco Maisto, garante milanese dei detenuti -. Mi è apparsa contrariata ma non in una situazione tale da far pensare a questo gesto di autolesionismo. Avevo suggerito alla direzione un colloquio con la psicologa ma non potevo immaginare un suicidio. Sono sconvolto'.

Brandoli il 30 novembre 2006, è stata condannata per aver ucciso il marito, con il supporto di Davide Ravarelli, perché i figli della coppia erano stati affidati al padre. L’uomo fu ucciso a pugnalate e colpi di martello. La donna si era sempre dichiarata innocente.