Ultraleggero si schianta su una casa disabitata a Bastiglia: muore il pilota

Secondo una prima ricostruzione un ultraleggero si è scontrato contro una casa disabitata distruggendone il tetto e finendo all'interno. La tragedia potrebbe essere legata ad un tentativo di atterraggio di emergenza nelle campagne a seguito della scarsa visibilità.Sul posto i vigili del fuoco per consentire le operazioni di recupero e i sanitari del 118. Complicate le operazioni di recupero del corpo poiché il sottotetto della abitazione è pericolante e i vigili del fuoco hanno dovuto mettere in sicurezza l'area.

