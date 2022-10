Ultraleggero si schianta: un morto e tre feriti

Tragedia nel mantovano. Un ultraleggero è precipitato nel primo pomeriggio a Curtatone, in provincia di Mantova: l’incidente è avvenuto a circa 500 metri dal campo di volo di Ponteventuno. Nell'incidente è morta una persona e 3 persone sono ferite gravemente. Secondo le prime informazioni, al bordo del velivolo c’erano infatti due uomini e due donne, tutti residenti nella provincia di Verona.Il velivolo, un Cessna, si è schiantato a terra spezzandosi in più parti mentre era in fase di atterraggio. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco di Mantova, carabinieri e personale del 118.

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.