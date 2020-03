Uomo a casa con la febbre trovato cadavere: verifiche su coronavirus

Dalle prime informazioni al vaglio degli inquirenti, l'uomo di 68 anni trovato cadavere questa mattina nel suo appartamento in una palazzina di via Morselli, a Modena, era a casa da giorni perché colpito da febbre. Una situazione che, in piena emergenza coronavirus, gli imponeva appunto di rimanere a casa. Su consiglio dei sanitari. Fatto sta che alla mancata risposta ai contatti, Vigili del Fuoco e Polizia Municipale si sono recati a casa dell'uomo. Rinvenendone il cadavere. Le indagini sulle cause delle morte si intrecciano con l'applicazione dei protocolli previsti nel caso di possibile contagio da Coronavirus